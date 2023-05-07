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تشييع جثمان الشهيد شريف وريدات في الخليل

الأحد 07 مايو 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد شريف وريدات في الخليل



الخليل/سما/

شيعت جماهير غفيرة في محافظة الخليل، اليوم الأحد، جثمان الشهيد شريف حسن وريدات (22 عاما) بعد تسليم جثمانه اليوم.

وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية بعد إلقاء ذويه نظرة الوداع، والصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة العائلة بمسقط رأسه بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت الشهيد وريدات في التاسع من شباط الماضي، في عين دلبة قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز 370 جثمانا للشهداء في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، من بينهم 11 أسيرا ارتقَوا في سجون الاحتلال.

 
 
#شريف وريدات #الظاهرية #الخليل

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