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أبو الغيط: الأسد يستطيع المشاركة في قمة الجامعة العربية بالرياض

الأحد 07 مايو 2023 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: الأسد يستطيع المشاركة في قمة الجامعة العربية بالرياض



القاهرة/سما/

بعد إعلان استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، أكد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط أن الرئيس السوري يمكنه الآن المشاركة في القمة العربية.

وقال أبو الغيط، الأحد: "الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة إذا رغب في ذلك، لأن سوريا عادت عضوًا كاملًا بالجامعة العربية".

وتقام قمة الجامعة العربية في 19 مايو المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.

وكان وزراء الخارجية العرب، قد تبنوا الأحد، قرارا بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاما.

وجاء في القرار الرسمي الصادر عقب عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة مصر، في دورته غير العادية.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.

وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى.

#بشار الاسد

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