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تركيا تحدد شروطها لتطبيع العلاقات مع سوريا

الأحد 07 مايو 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تحدد شروطها لتطبيع العلاقات مع سوريا



أنقرة/مسا/

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، إنه يمكن اتخاذ خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد الاجتماع الوزاري حول سوريا في موسكو فقط من دون شروط مسبقة.

وشدد الوزير التركي كذلك على ضرورة تحقيق التقدم التدريجي في خريطة الطريق.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة Habertürk: "ماذا تقصد بالتقدم السريع ؟ التقدم ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية ؟ سيجتمع وزراء الدفاع والمخابرات حول هذا الموضوع. أما بالنسبة للعملية السياسية وعودة السوريين إلى وطنهم، فهذه قضايا ينبغي النظر فيها في إطار خارطة الطريق. لكن الأمر يعتمد على نهج السلطات السورية، ولكن لو تم طرح شروط مسبقة، مثل سحب قواتنا المسلحة فلن يحدث أي تقدم".


في وقت سابق قال تشاووش أوغلو، إنه من المقرر عقد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران لحل الوضع في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، في 10 مايو في موسكو.

#تركيا

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