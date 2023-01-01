المالكي يبحث مع وزير الدولة القطري آخر المستجدات الفلسطينية

القاهرة/سما/

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري محمد الخليفي، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية في دورته غير العادية، بمقر الأمانة العامة اليوم الأحد، في دورة غير عادية لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني،

كما أطلع المالكي الوزير القطري على ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي، والخطط الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى السيطرة على المسجد الأقصى، وفرض السيادة الإسرائيلية، ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

حضر اللقاء: مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب.

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