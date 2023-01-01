السوداني يطالب بضرورة الإفراج الفوري عن الأسير المفكر وليد دقة

رام الله/سما/

طالب الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، وجميع اتحادات، وجمعيات، ونقابات، والأسر الأدبية في الوطن العربي، والعالم، بالتدخل العاجل والفوري للإفراج الفوري عن الأسير المفكر وليد دقة، والوقوف وقفة حقيقية مع الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح السوداني، في بيان، أن الوقوف مع الأسرى يأتي من خلال تسخير الأقلام، والفعاليات الضاغطة، مؤكدا أن مواصلة الدعم والإسناد للأسرى بات ملحا من الكل الوطني، وتفعيل الوقفات، ومظاهر التضامن، والإسناد، حتى الإفراج عن المفكر دقة، ورفاقه في الأسر.

وختم بيانه بالقول: نطالب بتدخل عاجل وفوري من المجتمع الدولي، وهيئات حقوق الإنسان، ومناصري العدالة في العالم، لرفع سكين المحتل عن روح الأسير وليد دقة.

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