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ملاكم فلسطيني يتأهل للدور الـ16 من بطولة العالم

الأحد 07 مايو 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملاكم فلسطيني يتأهل للدور الـ16 من بطولة العالم



طشقند/سما/

تأهل البطل الفلسطيني نضال فقها، للدور الـ16 من بطولة العالم للعبة المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إنجاز هو الأول في تاريخ الملاكمة الفلسطينية.

واستطاع فقها الصعود إلى الدور الـ16 في وزنه 71 كغم، بعد فوزين متتاليين في الدورين 64 و32، ليصل إلى الدور الـ16.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للملاكمة محمد سلحوت، إن هذا المستوى الذي قدمه البطل الفقها نتاج طبيعي للجهود التي يبذلها الاتحاد عبر لجانه المختلفة خلال الفترة الماضية مع أبطال الوطن والشتات.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني للملاكمة سيخضع لمعسكر تدريبي طويل الأمد، لرفع مستوى اللاعبين للظهور بشكل لائق على الساحة الدولية.

يذكر أن بطولة العالم للملاكمة المقامة في أوزبكستان، تقام في الفترة الواقعة ما بين 30 نيسان وحتى 14 أيار الجاري بمشاركة 800 ملاكم يمثلون 120 دولة.

ويضم الوفد الفلسطيني المشارك الملاكمين أنس سليمان وزن 60 كغم، ونضال فقها وزن 71 كغم، ووسيم أبو سل وزن 57 كغم، والمدرب الدولي الكابتن حسن أبو هلال.

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#نضال فقها

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