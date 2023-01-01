حماس تدين إقامة دروس توراتية أمام باب الرحمة وتحمل الاحتلال المسؤولية

غزة/سما/

قالت حركة حماس أنها ترفض وتدين تنظيم دروس توراتية أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وتحمّل الاحتلال مسؤولية تداعيات سياساته العدوانية.

وأدانت الحركة في بيان لها قيام مجموعات صهيونية متطرفة بتنظيم دروس وحصص توراتية بالقرب من مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، معتبرةً أن ذلك يأتي في سياق خطط الاحتلال الرامية لفرض التقسيم الزماني والمكاني كمقدمة لتغيير معالم الأقصى وهويته لصالح الرواية الصهيونية الزائفة والهيكل المزعوم.

وحذرت حماس الاحتلال وحملته كامل المسؤولية عن الاستمرار في سياساته التهويدية والإجراءات العدوانية ضد الأقصى المبارك، قائلةً " شعبنا وكل قوى المقاومة لن تسمح بتدنيس الأقصى أو تقسيمه، وسيبقى إسلامياً خالصاً مهما كلّف الثمن".

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤولياتهما التاريخية بالتحرك العاجل لحماية القدس والأقصى من خطر التهويد والتدنيس الذي سيؤدي إلى مآلات وتداعيات خطيرة.