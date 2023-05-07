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نتنياهو يهدد الفلسطينيين..

الأحد 07 مايو 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد الفلسطينيين..



القدس المحتلة/سما/

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن يد "إسرائيل" ستصل إلى كل من يحاول إيذاء مواطنيها.


ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه خلال الأشهر الأخيرة، قضى الجيش والشرطة الإسرائيليين على 110 فلسطيني، مدعيا أنها رقم قياسي.

وأفاد نتنياهو بأن عمليات "القتل" مرتبطة بإجراءات مركبة، تشمل الدخول إلى قلب المدن الإسرائيلية، مع التعرض للحد الأدنى من الإصابات في صفوف قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين وفي صفوف الأشخاص غير المتورطين، وفق تعبيره.


واستطرد رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن كل "مخرب" يدرك بأنه يعرض نفسه لخطر فتاك فيد إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل من يحاول الاعتداء على مواطنينا.


وأشاد نتنياهو في تغريدته بأجهزة الأمن الإسرائيلية على قتل الفلسطينيين.

#نتنياهو

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