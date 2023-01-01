بعد 12 سنة.. وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة سوريا

وكالات / سما/

بعد غياب طال سنوات عادت سوريا إلى الحضن العربي، في اجتماع استثنائي يعقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة اليوم الأحد.

فقد أعلن متحدث باسم الجامعة العربية أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وفق ما نقلته "رويترز".

كما أفادت مصادر في القاهرة أن وزراء الخارجية العرب وافقوا على عودة سوريا للجامعة.

من جانبها، أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف اليوم الأحد: إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

كذلك، أضاف أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية".