المحررة عطاف عليان تضرب عن الطعام للمطالبة باسترداد جثمان خضر عدنان

رام الله / سما /

أعلنت الأسيرة المحررة عطاف عليان اعتصامها وإضرابها عن الطعام صباح اليوم، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان، والذي ارتقى في تاريخ الثاني من أيار الجاري، بعد جريمة اغتيال نفّذها الاحتلال بحقّه على مدار 86 يومًا من إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله، ويستمر الاحتلال في جريمته اليوم، من خلال احتجاز جثمانه.

الأسيرة عليان من مواليد عام 1962، وهي مناضلة وأسيرة محررة، وأول أسيرة تخوض إضراب فردي ضد الاعتقال الإداريّ، وكانت قد نفّذت عدة إضرابات خلال الفترات التي اُعتقلت فيها في سجون الاحتلال، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقالها 14 عامًا.