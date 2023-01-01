الأردن ترفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد الإفراج عنه من قبل إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أنّ المجلس قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناءً على طلب الحكومة، والتي وجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، أنّ النائب عماد العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وفرضت السلطات الإسرائيلية حظرًا مشددًا على نشر المعلومات بشأن مجريات التحقيق معه.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بعد اعتقاله لأسبوعين بزعم محاولة إدخال أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية المحتلة, بعد اتفاق على محاكمته وسجنه في بلاده.

وأوضح جهاز الأمن الداخلي العام "الشاباك" أن العدوان هرب 12 بندقية و149 مسدسا وقام منذ شباط الماضي ب 12 عملية تهربب شملت اسلحة وسجائر الكترونية وطيور وكميات من الذهب وذلك مقابل أموال طائلة حصل عليها مستغلا جوازه الدبلوماسي.

وأفادت إذاعة الجيش، اليوم الأحد، عن إلغاء جلسة المحكمة العسكرية للنائب الأردني عماد العدوان وانتهاء مدة اعتقاله.