تجربة لا تصدق في فندق.. سائح يكتشف بالصدفة جثة تحت سريره

وكالات / سما /

عاش نزيل في فندق بالتيبت تجربة مرعبة بعدما اكتشف رائحة كريهة في غرفته، تبين له لاحقا أنها تنبعث عن جثة تحت سريره.

وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن رجلا صينيا تم تعريفه باسم تشانغ، قرر الإقامة في فندق Guzang Shuhua الذي شهد الحادثة الغريبة، الشهر الماضي.

ووفق تشانغ فإنه بعدما أتم إجراءات الحجز، أخذ قيلولة في غرفته، لكنه شمّ رائحة كريهة، اعتقد في بادئ الأمر أنها صادرة عن قدميه.

وبعدما غسل قدميه وغادر الغرفة للقيام بجولة بموقع قريب من الفندق، عاد تشانغ ثانية لغرفته، وتفاجئ بزيادة قوة الرائحة الكريهة في المكان.

وبعد إلحاح من تشانغ وطلبه المتواصل من موظفي الفندق بتغيير غرفته، تم نقله إلى غرفة أخرى.

ولم تمض سوى ساعات قليلة على وجود تشانغ في غرفته الجديدة، ليتفاجأ برجال شرطة يخبرونه بعثورهم على جثة تحت سريره الذي تركه.

وأبلغ المحققون تشانغ في وقت لاحق باعتقالهم شخصا على صلة بالجثة التي عثر عليها في غرفته، والتي قتلها المتهم ونقلها للفندق كي يتخلص منها لاحقا، ولكنه قرر في النهاية الهرب فقط.

وشارك تشانغ قصته المخيفة على شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي قائلا: "ما زلت أشعر بالخوف. لا أستطيع النوم بسهولة".