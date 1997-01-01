حبار ماسي يبعث أضواء مثيرة للدهشة في الفلبين

وكالات / سما /

عالم البحار ملىء بالسحر والخفايا والعجائب التى يكتشفها الإنسان حتي يومنا هذا، فرغم تعرف الإنسان على الحياة البحرية منذ قديم الأزل، إلا أنه لا يعرف ماذا يخبئ المحيط بعد من أسرار وسحر وخبايا، وقوة خارقة لا يتمتع بها البشر، تخيّل مثلا حبّار تنبعث منه ألوان قوس قزح من تحت الماء.

إذا شاهدت صورة هذا الحبار فى البداية تعتقد أنها مجرد صور معدلة، ولكن عليك أن تصدقها، خاصة بعدما التقطها المصور الياباني ريو مينيميزو فى الفلبين، وتحديدًا ببحر أنيلاو، وقد لا يُشبه هذا الكائن البحرى أى حبّار شاهدته سابقًا، حيث يُعرف بشكل جسمه الماسى عندما يمدّ زعانفه.

هذا الكائن الساحر يتميز بشفافية جلده، الذي يحتوي على خلايا الكروماتوفورات، ما يؤدي إلى انعكاس توهجات ضوئية ساحرة بسبعة ألوان، ويُعرف الحبّار الماسي علميًا باسم ."Thysanoteuthis rhombus"

ويتواجد في جميع أنحاء العالم في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، ويصل طول جسمه إلى حوالي 100 سنتيمتر عند بلوغه، ويصل وزنه إلى أكثر من 20 كيلوجرامًا، ووفقًا لما ذكره موقع "Australian Museum" الإلكتروني، يُعرف هذا الحبار بأنه سبّاح قوي جدًا، حيث يقفز أحيانًا على متن القوارب.

ورغم ذلك، إلّا أنه لا يُمثل أي خطر على الإنسان، بحسب ما قاله مينيميزو، الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ العام 1997.

وأوضح موقع "NBN Atlas" الإلكتروني أن الحبّار الماسي يُعتبر من الأنواع سريعة النمو، والتي يصل عمرها إلى عام واحد، وغالبًا ما تفترس الأسماك ورأسيات الأرجل الصغيرة الأخرى في أعماق مائية متفاوتة، ويتم اصطياد هذا النوع تجاريًا في اليابان، وتحديدًا في بحر اليابان وأوكيناوا.

ومن خلال التصوير الفوتوغرافي، نجح مينيميزو في رصد لقطات قد لا تتكرر مجددًا، وسبح بدوره إلى جانب الحبّار الماسي، مع الحفاظ على مسافة ثابتة معه، حتى التقط صوره من أفضل الزوايا.

وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعي المصور الياباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واندهش الكثيرون بجمال الحبّار الماسي وألوانه ولمعانه، وقال مينيميزو، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "رغم أن ألوان قوس القزح تبدو وكأنها تساعد في بعض أشكال التواصل، إلا أنه ليس من المؤكد كيف يحدث ذلك بالفعل"، ولا يزال هناك عالم من المخلوقات المتنوعة في المحيط الشاسع.

ولذلك، سيستمر مينيميزو في التقاط الصور، بينما يستمتع بلقاءات مع كائنات مجهولة في عرض البحر ليلً