  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو بكر يبحث مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية التحضيرات لاحياء يوم الأسير

الأحد 07 مايو 2023 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة / سما /

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، التحضير للفعالية المركزية التي ستنظم غدا احياء ليوم الأسير بالقاعة الرئيسية في مقر الجامعة.

وأشاد أبو بكر، بالدور الذي يلعبه أبو علي في خدمة قضايا الأسرى، وعمله باستمرار لفضح ممارسات الاحتلال بحق مناضلينا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تفاصيل برنامج الفعالية المركزية، والتي ستكون على شكل كلمات افتتاحية، وأوراق رسمية حول معاناة أسرانا وواقعهم الصعب، وعرض فيلم خاص أعدته الهيئة يوضح أحدث التطورات والمستجدات على قضيتهم، كما سيتم توزيع تقارير تتضمن احصائيات وحقائق محدثة عن الواقع داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

#قدري أبو بكر #الجامعة العربية #يوم الأسير #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

هآرتس: تهديد جديد يواجه "إسرائيل" أكبر من الأزمة القضائية

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

فنان بريطاني لهآرتس: اذا كان الحلّ في فلسطين هو زوال "إسرائيل" فليكن..

فصائل فلسطينية تزف الشهيد ديار عمري

قلق أمريكي من تهور إسرائيلي ضد إيران

الأخبار الرئيسية

الحكومة الإسرائيلية : "مسيرة الأعلام" ستمر بباب العامود حتى بثمن التصعيد

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

photo_2023-05-06_17-21-17

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية