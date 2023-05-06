أبو بكر يبحث مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية التحضيرات لاحياء يوم الأسير

القاهرة / سما /

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، التحضير للفعالية المركزية التي ستنظم غدا احياء ليوم الأسير بالقاعة الرئيسية في مقر الجامعة.

وأشاد أبو بكر، بالدور الذي يلعبه أبو علي في خدمة قضايا الأسرى، وعمله باستمرار لفضح ممارسات الاحتلال بحق مناضلينا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تفاصيل برنامج الفعالية المركزية، والتي ستكون على شكل كلمات افتتاحية، وأوراق رسمية حول معاناة أسرانا وواقعهم الصعب، وعرض فيلم خاص أعدته الهيئة يوضح أحدث التطورات والمستجدات على قضيتهم، كما سيتم توزيع تقارير تتضمن احصائيات وحقائق محدثة عن الواقع داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.