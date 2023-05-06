الاحتلال يهدم منزلين وبركسا في أريحا

اريحا / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلين قيد الإنشاء في العوجا، ومضافة وبركسا في قريتي الجفتلك وفصايل، بمحافظة أريحا.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها، هدمت منزلين قيد الإنشاء في المنطقة الغربية من العوجا، تقدر مساحتهما، بـ(200 و250) مترا مربعا، ويعودان للمواطن محمد سميح البيراوي ونجله.

وأضاف، أن جرافات الاحتلال هدمت مضافة من الأسمنت والصفيح تقدر مساحتها بـ150 مترا مربعا في منطقة المصفح من الجفتلك تعود للمواطن يوسف سالم علي كعابنة، كما هدمت بركسا للأعلاف مساحته 100 متر مربع يعود للمواطن إبراهيم عبيات في قرية فصايل الوسطى.

وبذلك، هدم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 14 منزلا، ووجه إخطارات بالهدم لـ55 منزلا ومنشأة، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء من المحافظة.