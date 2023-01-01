خطوات إنشاء استطلاعات الرأي على واتس آب

وكالات / سما /

آخر تحديث لتطبيق واتس آب يجلب الارتباطات إلى استطلاعات الرأي. كخطوة للتحديث، أضافت منصة المراسلة الفورية ثلاث ميزات جديدة إلى استطلاعات الرأي، حيث يتضمن ذلك القدرة على إنشاء استطلاعات التصويت الفردي، والبحث عن استطلاعات الرأي في الدردشات والبقاء على اطلاع دائم بنتائج الاقتراع.

خطوات إنشاء استطلاعات التصويت الفردي

تسمح استطلاعات التصويت الفردي للمستخدمين بالحصول على إجابة نهائية عن طريق منع استخدام صوت واحد مرة واحدة فقط، لهذا ، توجه إلى أي نافذة دردشة أو دردشة جماعية، وانقر على أيقونة المرفق وقم بإنشاء استطلاع باستخدام خيار الاستطلاعات. لإنشاء تصويت فردي، ما عليك سوى إلغاء تحديد "السماح بإجابات متعددة" عند إنشاء استطلاع.

البحث عن استطلاعات الرأي في الدردشات

تتيح هذه الميزة الآن للمستخدمين تصفية استطلاعات الرأي في عمليات البحث المشابهة للصور أو مقاطع الفيديو أو الروابط، وللبحث في استطلاعات الرأي ، اضغط على "بحث" ثم "استطلاعات الرأي" للعثور على قائمة بجميع النتائج.

بصرف النظر عن هذين ، يتم تنشيط الميزة الثالثة - ابق على اطلاع على نتائج الاستطلاعات - تلقائيًا،ـ مع أحدث إصدار من واتس آب ، سيتلقى المستخدمون إشعارات عندما يصوت الأشخاص على استطلاعات الرأي التي أنشأوها.

ويتضمن آخر تحديث لتطبيق واتس آب أيضًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة توجيه الصور والمستندات مع تسمية توضيحية. الميزة متاحة أيضًا وقد قمنا بعمل دليل تفصيلي حول كيفية إعادة توجيه صورة مع تسميات توضيحية على واتس آب والتي يمكنك قراءتها هنا (URL).