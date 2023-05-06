  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير رياض العمور يدخل عامه الـ22 في الأسر

الأحد 07 مايو 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير رياض العمور (53 عاما) من بيت لحم، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير العمور واجه تحقيقا قاسيا وطويلا عقب اعتقاله، خلاله واجه التعذيب الشديد حتى أنه فقد السمع في إحدى أذنيه نتيجة للتعذيب، ولاحقا حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 11 مرة، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما.

الأسير العمور من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، تعرض ولا يزال لجريمة (الإهمال الطبي- القتل البطيء)، منذ السنوات الأولى على اعتقاله، ففي عام 2010، خضع إلى عملية قلب مفتوح، وانتظر أكثر من عشر سنوات لتغيير جهاز تنظيم دقات القلب، كما أنه تبين مجددا أنّه يُعاني من مشكلة في أحد صمامات القلب، وبذلك تزداد التخوفات من حدوث نزيف فيه.

#رياض العمور

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

هآرتس: تهديد جديد يواجه "إسرائيل" أكبر من الأزمة القضائية

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

فنان بريطاني لهآرتس: اذا كان الحلّ في فلسطين هو زوال "إسرائيل" فليكن..

فصائل فلسطينية تزف الشهيد ديار عمري

قناة عبرية: مسيرة الأعلام ستُقام هذا العام كما هو مُخطط لها

الأخبار الرئيسية

الحكومة الإسرائيلية : "مسيرة الأعلام" ستمر بباب العامود حتى بثمن التصعيد

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

photo_2023-05-06_17-21-17

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية