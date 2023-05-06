الأسير رياض العمور يدخل عامه الـ22 في الأسر

رام الله / سما /

دخل الأسير رياض العمور (53 عاما) من بيت لحم، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير العمور واجه تحقيقا قاسيا وطويلا عقب اعتقاله، خلاله واجه التعذيب الشديد حتى أنه فقد السمع في إحدى أذنيه نتيجة للتعذيب، ولاحقا حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 11 مرة، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما.

الأسير العمور من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، تعرض ولا يزال لجريمة (الإهمال الطبي- القتل البطيء)، منذ السنوات الأولى على اعتقاله، ففي عام 2010، خضع إلى عملية قلب مفتوح، وانتظر أكثر من عشر سنوات لتغيير جهاز تنظيم دقات القلب، كما أنه تبين مجددا أنّه يُعاني من مشكلة في أحد صمامات القلب، وبذلك تزداد التخوفات من حدوث نزيف فيه.