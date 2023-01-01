اتحاد الطائرة في غزة يحدد موعد دوريي الاحتراف الجزئي والممتازة

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, عن موعد انطلاق دوري الاحتراف الجزائي والدرجة الممتازة في قطاع غزة 2023.



وحضر اجتماع الاتحاد كل من عبد السلام هنية نائب رئيس الاتحاد، والأعضاء إيهاب كحيل وجمال حسونة وحسام البيك، وسعد الله أبو عيطة الأمين العام المساعد.



وذكر اتحاد الطائرة أن الدوري سينطلق في العشرين من مايو الجاري, بعدما اعتمد 6 أندية لدوري الاحترافي الجزئي, يهبط منها فريق واحد, ويصعد 3 من الدرجة الممتازة.



وأوضح أن هذا النظام سيجعل دوري الاحتراف الجزئي يتكون من 8 أندية العام المقبل, ناهيك على أنه يقام من 3 أدوار بمجموع النقاط, علما أن كل فريق سيحصل على 3 آلاف دولار توزّع على 3 دفعات.



أما دوري الدرجة الممتازة, فسيجري من دور واحد وفقا ما تنص عليه لائحة المسابقات, على أن ينال كل فريق ألف دولار توزّع على دفعتين.



وطالب اتحاد الطائرة, الأندية بتسديد مبلغ 100 دولار رسوم الاشتراك السنوي بالبطولة, وخصم العقوبات المالية من المساعدات المادية.



كما كشف عن انتهاء استعداداته لاستقبال وفد المحافظات الشمالية من مدربين ولاعبين لمنتخبي البراعم والناشئين نهاية الأسبوع الحالي, بجانب تجهيز منتخب الرجال للصالات, للمشاركة ببطولة الألعاب الرياضية المقررة بالجزائر خلال يوليو القادم.