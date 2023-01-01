بيت حانون الرياضي يواصل صفقاته الصيفية

غزة / سما /

واصل نادي بيت حانون الرياضي صفقاته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم في قطاع غزة 2023-2024.



وأعلن النادي تعاقده مع لاعب الوسط محمد أبو موسى مدة موسم واحد, عقب رحيله عن صفوف شباب خانيونس مؤخرا.



ويعدّ أبو موسى إضافة قوية لخط وسط "الحوانين", الساعي للظهور بصورة قوية في الموسم المقبل بدوري الدرجة الممتازة.



وسبق لبيت حانون الرياضي ضم 12 لاعبا هم محمود سلمي, ووسام سلامة, ومحمد التتري, وهيثم أبو عودة, ويوسف شلدان, ومحمود الحبيبي, وميمنة الناجي, وفادي عساف, وأمجد أبو عودة, وعماد السبع, ومحمد الرواغ, وثائر أبو عبيدة.



يشار إلى أن 9 لاعبين رحلوا مؤخرا عن "الحوانين" هم يوسف أبو زيد, وعبد الرحمن أبو الطرابيش, وعماد السماعنة, ومهند أبو زيد, ومحمود عطية, وأحمد الغزالي, ومحمد سلمان, وعدي الغلبان, وناجي الكفارنة.