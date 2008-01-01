  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

32 ناديا يشاركون في بطولة الناشئين لمواليد 2008 بغزة

الأحد 07 مايو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
32 ناديا يشاركون في بطولة الناشئين لمواليد 2008 بغزة



غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مشاركة 32 ناديا في بطولة الناشئين لمواليد 2008 فما فوق والمقرر أن تنطلق خلال شهر يونيو المقبل.

وأكدت اللجنة أن بطولة الناشئين تعتبر باكورة البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة خلال الموسم الرياضي الجديد 2023/2024.

وكشفت اللجنة عن الأندية المشاركة في البطولة على النحو التالي

الدرجة الممتازة (خدمات رفح، شباب رفح، الشجاعية، شباب جباليا، اتحاد خانيونس، الصداقة، الهلال، بيت حانون الرياضي، غزة الرياضي، شباب خانيونس، الأهلي، خدمات الشاطئ).

الدرجة الأولى (خدمات النصيرات، نماء، بيت حانون الأهلي، بيت لاهيا، خدمات البريج، أهلي النصيرات، اتحاد دير البلح، خدمات جباليا).

الدرجة الثانية (التفاح، الرضوان، الزيتون، الأقصى، الصلاح، جماعي رفح، شباب معن، خدمات دير البلح، العطاء).

الدرجة الثالثة (المغراقة، المشتل، الرباط).

#الناشئين #نادي #بطولة الناشئين #غزة #اتحاد الكرة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

هآرتس: تهديد جديد يواجه "إسرائيل" أكبر من الأزمة القضائية

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

فنان بريطاني لهآرتس: اذا كان الحلّ في فلسطين هو زوال "إسرائيل" فليكن..

فصائل فلسطينية تزف الشهيد ديار عمري

قلق أمريكي من تهور إسرائيلي ضد إيران

الأخبار الرئيسية

20230507122803

بن غفير يقاطع اجتماع الحكومة: "نتنياهو سيعلم بقوة 6 أعضاء كنيست"

الحكومة الإسرائيلية : "مسيرة الأعلام" ستمر بباب العامود حتى بثمن التصعيد

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية