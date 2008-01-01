32 ناديا يشاركون في بطولة الناشئين لمواليد 2008 بغزة

غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مشاركة 32 ناديا في بطولة الناشئين لمواليد 2008 فما فوق والمقرر أن تنطلق خلال شهر يونيو المقبل.

وأكدت اللجنة أن بطولة الناشئين تعتبر باكورة البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة خلال الموسم الرياضي الجديد 2023/2024.

وكشفت اللجنة عن الأندية المشاركة في البطولة على النحو التالي

الدرجة الممتازة (خدمات رفح، شباب رفح، الشجاعية، شباب جباليا، اتحاد خانيونس، الصداقة، الهلال، بيت حانون الرياضي، غزة الرياضي، شباب خانيونس، الأهلي، خدمات الشاطئ).

الدرجة الأولى (خدمات النصيرات، نماء، بيت حانون الأهلي، بيت لاهيا، خدمات البريج، أهلي النصيرات، اتحاد دير البلح، خدمات جباليا).

الدرجة الثانية (التفاح، الرضوان، الزيتون، الأقصى، الصلاح، جماعي رفح، شباب معن، خدمات دير البلح، العطاء).

الدرجة الثالثة (المغراقة، المشتل، الرباط).