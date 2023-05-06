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بن غفير يعلق على قرار الافراج عن النائب الاردني وهذا ما قاله ..

الأحد 07 مايو 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يعلق على قرار الافراج عن النائب الاردني وهذا ما قاله ..



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن قرار الإفراج عن النائب الأردني هو خطأ استراتيجي، مضيفًا: "كان يجب مناقشة القضية في الكابينت، وكان يجب أن يُسجن لسنوات عديدة في إسرائيل ولا يُطلق سراحه".

وأضاف بن غفير "يجب أن تتوقف حكومة اليمين عن سياسة الضعف أمام غزة والأردن ولبنان وأي جهة تسعى لإلحاق الأذى بنا".

يذكر أنه في 30 نيسان/أبريل الماضي، مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، اعتقال النائب في البرلمان الأردني، العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

واعتقل النائب العدوان يوم السبت الموافق 22 نيسان/ أبريل الماضي، في معبر الكرامة "جسر الملك حسين – أللنبي"، وحول للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".

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