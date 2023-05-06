  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المستشارة القضائية والشاباك يعارضان التدخل بعمليات لمواجهة الجريمة المنظمة

الأحد 07 مايو 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستشارة القضائية والشاباك يعارضان التدخل بعمليات لمواجهة الجريمة المنظمة



القدس المحتلة / سما /

عبر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضة لمشروع قانون يقضي بتدخل الشاباك في عمليات ضد الجريمة المنظمة.

ويتوقع أن تقدم بهاراف ميارا اليوم، الأحد، وجهة نظر قانونية تعارض مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع، التي ستنظر في تعديل "قانون الشاباك".

وجاء في حيثيات مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رافيفو، أن "الجريمة الجنائية الخطيرة، وخاصة في المجتمع العربي، أصبحت كارثة وهي موجودة في الأجندة العامة في السنوات الأخيرة".

وادعى رافيفو أن "الشرطة الإسرائيلية تعمل دون كلل، لكنها تواجه نقصا بالموارد، تكاثر المخالفات وطريقة عمل لا تتلاءم مع المجتمع العربي. كما تنقص الشرطة معلومات مخابراتية نوعية ودقيقة من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة وتجار السلاح، المهربين، المنظمات الإجرامية وغيرها".

واعتبر أن "جهاز الأمن العام مزود بأدوات وخبرة من أجل المساعدة المطلوبة من أجل منع الجريمة الجنائية الخطيرة".

ويعارض الشاباك والجهات المهنية في وزارة القضاء إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة المنظمة. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه المعارضة نابعة من عدم وجود تفويض لذلك في قانون الشاباك، وأن مهمته هي منع أعمال معادية لإسرائيل والحفاظ على النظام الديمقراطية. كما أن الشاباك لا يريد أن تطلع هيئات من خارج الشاباك على قدراته المخابراتية والعملياتية.

وكان المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد عبر خلال مداولات مشابهة، قبل سنتين، عن معارضة لتدخل الشاباك في مخالفات جنائية. وقدم مندلبليت وجهة نظر قانونية جاء فيها أن "التعامل مع الجريمة بحد ذاته لا يدخل ضمن غاية ومهمات الجهاز وفقا لقانون الشاباك، وذلك حتى عندما تكون هناك ظاهرة جريمة خطيرة في المجتمع العربي".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

هآرتس: تهديد جديد يواجه "إسرائيل" أكبر من الأزمة القضائية

المكتب الإعلامي بغزة يصدر تصريحاََ صحفياََ هاماََ بخصوص "الشقق المصرية"

فنان بريطاني لهآرتس: اذا كان الحلّ في فلسطين هو زوال "إسرائيل" فليكن..

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

فصائل فلسطينية تزف الشهيد ديار عمري

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

photo_2023-05-06_17-21-17

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية