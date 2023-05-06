تصريح حماسي لبيريز بعد تتويج بكأس ملك إسبانيا

عبر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن مشاعر السعادة التي انتابته بعد فوز الفريق الأول للنادي بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا.

وكانت المُباراة النهائية التي استضافها ملعب لا كارتوخا في إشبيلية قد شهدت تسجيل ثنائية للميرنجي عن طريق رودريجو، فيما سجل هدف أوساسونا الوحيد لوكاس تورو.

وقال بيريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أنا سعيد للغاية، لأن في كل مرة نفوز فيها بلقب فإن هُناك سبب لنكون سُعداء”.

وتابع رئيس الميرنجي :”كل البطولات تُحقق بكثيرٍ من الجهود والتضحية، في البداية أرغب في توجيه التهنئة لنادي أوساسونا على الموسم الذي قدموه”.

وأضاف :”استمرارية أنشيلوتي؟ لا أريد سماع المزيد عن هذا الأمر، هو يرتبط بعقدٍ، ونحن سُعداء”.

وأشاد بيريز بنجم الفريق رودريجو بطل أمسية التتويج، وقال عنه :”هو لاعب جيد جداً، ولايزال صغيراً جداً”.

وأضاف :”رودريجو سيُعطي مُشجعي ريال مدريد سنوات كثيرة من الرضا”.

وتغنى رئيس ريال مدريد بالنجم البرازيلي الآخر فينيسيوس، وقال عنه :”في مركزه هو الأفضل في العالم، من الصعب إيقافه”.

وتطرق بيريز للحديث عن المُواجهة المُرتقبة ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال :”االفوز بالكأس سيمنحنا الكثير من القوة، ولكن لن يسمح لنا بوقتٍ للراحة”.

وأضاف :”لا أعرف من الذي وضع الجدولة، ولكن كان يجدر بهم أن ينظروا للأمر”.