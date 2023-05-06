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فيديو.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويتوج بكأس ملك إسبانيا

الأحد 07 مايو 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يهزم أوساسونا ويتوج بكأس ملك إسبانيا



وكالات / سما /

هزم ريال مدريد خصمه أوساسونا بهدفين لهدف، في مباراة مثيرة، جمعت الفريقين مساء أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي أقيم في ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

النادي الملكي دخل في أجواء اللقاء سريعاً بهدف مبكر، حيث لم يمنح الميرينجي خصمه الفرصة لالتقاط الأنفاس، وغير لوح النتيجة بهدف بعد مرور دقيقتين فقط على صافرة البداية، من توقيع رودريجو جويس، بعد صناعة من زميله فينيسيوس جونيور.

وحاول أوساسونا العودة إلى النتيجة وشن أكثر من هجمة، وكاد أن يتعادل لكن تيبو كورتوا منع رأسية بوديمير من المرور، قبل أن ينقذ داني كارفاخال كرة هدف محقق بعد لمسة عبد الصمد الزلزولي، ليرد ديفيد ألابا بتسديدة رائعة من ركلة حرة، ردتها عارضة أوساسونا.

وعقب الاستراحة، نجح أوساسونا في إدارك التعادل بتسديدة صاروخية من لوكاس تورو، في الدقيقة 58، لكن رد فعل الريال لم يتأخر كثيراً حيث أعاد رودريجو زيارته للشباك بهدف آخر عند الدقيقة 70، بعد رعونة في الخط الخلفي لأوساسونا.

واستمرت الأمور على حالها حتى أطلق الحكم سانشيز مارتينيز صافرته معلناً فوز الميرينجي بهدفين لهدف، ويتوج بلقب كوبا ديل راي لأول مرة منذ عام 2014.

#كأس ملك إسبانيا #ريال مدريد #أوساسونا

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