فيديو.. مانشستر سيتي يهزم ليدز يونايتد ويعزز الصدارة

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة 35.

وهذا الانصار العاشر على التوالي الذي يحققه رجال المدرب بيب جوارديولا في بطولة البريميرليج، ليعزز الفريق صدارته لسلم الترتيب، ويوسع الفارق مع آرسنال إلى 4 نقاط بشكلٍ مؤقت، علماً أن السيتزنز لديه مباراة مؤجلة.

وفرض مانشستر ستي سيطرته المطلقة داخل الملعب منذ الدقائق الأولى، وترجم هذه السيطرة إلى هدف الافتتاح بحلول الدقيقة 19، والذي حمل توقيع إلكاي جوندوجان بعد تمريرة مميزة من رياض محرز.

وبعد 8 دقائق فقط، وقّع جوندوجان على الهدف الثاني عبر تسديدة زاحفة من حافة منطقة الجزاء، والمثير للاهتمام أن رياض محرز هو من قدّم له التمريرة الحاسمة مرة أخرى.

وانخفض رتم اللقاء في الشوط الثاني بعد أن تراجع ليدز يونايتد إلى مناطقه بشكلٍ مبالغ به لكي لا يخسر بنتيجة مهينة، كما قرر مانشستر سيتي تهدئة اللعب قليلاً للحفاظ على مخزونه البدني قبل مواجهة القمة ضد ريال مدريد.

وتحصّل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لكن النجم الألماني إلكاي جوندوجان أهدرها بعد أن سدد الكرة في القائم، وهذا سمح لليدز يونايتد بخطف هدف مباغت عن طريق جيرارد مورينو.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 82، وعزز موقعه في صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 30، وظل في المركز 17.