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فيديو.. صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على برينتفورد

الأحد 07 مايو 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على برينتفورد



وكالات / سما /

قاد النجم المصري الدولي محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، فريقه لفوز ثمين على حساب برينتفورد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، في ملعب أنفيلد رود، لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح الفرعون المصري في وضع اسمه على لوح النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، وبعد الهدف حاول ليفربول مضاعفة النتيجة لكن المحاولات لم تكن بالجدية الكافية.

وتمكن برينتفورد من هز شباك أليسون بيكر بهدف التعادل، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار” والتأكد من وجود حالة تسلل.

وعقب الاستراحة، كرر كل فريق محاولاته على المرمى المواجه، دون أن ينجح أي من الطرفين في تغيير لوح النتيجة، ليطلق الحكم أنتوني تايلور صافرته معلناً فوز كتيبة يورجن كلوب بهدف صلاح، وحصد النقاط الثلاث.

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد الريدز للنقطة 62 في المركز الخامس بجدول الترتيب، على بعد نقطة واحدة من مانشستر يونايتد المتواجد في المرتبة الرابعة، آخر المراكز المؤهلة لدوري ابطال أوروبا.

وخاض ليفربول مباراتين أكثر من اليونايتد، ونيوكاسل، المتواجد في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

#محمد صلاح #برينتفورد #ليفربول #الدوري الإنجليزي

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