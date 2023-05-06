فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- ثلاثة قتلى نهاية الأسبوع من المجتمع الفلسطيني في الداخل: قتيل كل 32 ساعة والشرطة تعتقل يهوديا قتل الشاب ديار العمري من صندلة
- المستشارة القانونية للحكومة والشاباك يرفضون قانونا لتدخل الأخير في التحقيق بجرائم القتل
- للأسبوع الثامن عشر على التوالي: 390 ألف شخص شاركوا امس بالمظاهرات ضد الانقلاب على الجهاز القضائي
- بن غفير يهدد بعدم التصويت على الميزانية إذا لم تحل الازمة مع نتنياهو
- في الليكود لا يكترثون من تهديد بن غفير لأنه لا يستطيع ترك الائتلاف
- كهرباء حلال للمتدينين ستكلف ملايين الشواقل وسترفع سعر الكهرباء للمستهلك
* "معاريف":
- العنف لا يتوقف وعمليات القتل مستمرة ولا أمل بوقفها
- مقتل الشاب ديار العمري برصاص يهودي بسبب شجار على الشارع
- عضو الكنيست عايدة سليمان توما تتهم بن غفير بالمسؤولية عن جريمة القتل لأـنه يمنح تراخيص السلاح لليهود لقتل الفلسطينيين
- مقتل شاب من عين ماهل وآخر في عكا
- المظاهرات مستمرة للأسبوع الثامن عشر: لا نريد دولة فاشية
- تقديرات: لن يتم التوصل الى تسوية بالمفاوضات في ديوان الرئيس الإسرائيلي بين المعارضة والائتلاف
- المعارضة ضد بن غفير: الكل أدرك أنه يعتبر بالونا منفوخا ووزيرا للتيك توك
- مصادر في الائتلاف الحكومي: الخلاف بين نتنياهو وبن غفير قد يتدهور
* "هآرتس":
- بحجة الانقلاب على القضاء: حياة المواطنين العرب تتجه الى الهامش ونهاية الاسبوع قتل ثلاثة شبان عرب أحدهم قتله يهودي
- الاحتجاج ضد العنف في المجتمع العربي يتغلغل الى المظاهرات ضد الانقلاب على السلطة
- الحكومة تقرر ارسال بن غفير الى المشاركة في يوم اوروبا بتل ابيب وهو شخصية غير مرغوب بها والاتحاد الأوروبي طلب تغييره ولكن يصر على المشاركة
- مصدر دبلوماسي أوروبي: دبلوماسيون سيقاطعون الحدث بسبب بن غفير لأنه يمتنعون عن لقائه
- الحكومة ستقرر اليوم رصد مبلغ 32 مليون شيقل "لترميم" الموقع الأثري في سبسطية