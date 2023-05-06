  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 07 مايو 2023 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- ثلاثة قتلى نهاية الأسبوع من المجتمع الفلسطيني في الداخل: قتيل كل 32 ساعة والشرطة تعتقل يهوديا قتل الشاب ديار العمري من صندلة

- المستشارة القانونية للحكومة والشاباك يرفضون قانونا لتدخل الأخير في التحقيق بجرائم القتل

- للأسبوع الثامن عشر على التوالي: 390 ألف شخص شاركوا امس بالمظاهرات ضد الانقلاب على الجهاز القضائي

- بن غفير يهدد بعدم التصويت على الميزانية إذا لم تحل الازمة مع نتنياهو

- في الليكود لا يكترثون من تهديد بن غفير لأنه لا يستطيع ترك الائتلاف

- كهرباء حلال للمتدينين ستكلف ملايين الشواقل وسترفع سعر الكهرباء للمستهلك

* "معاريف":

- العنف لا يتوقف وعمليات القتل مستمرة ولا أمل بوقفها

- مقتل الشاب ديار العمري برصاص يهودي بسبب شجار على الشارع

- عضو الكنيست عايدة سليمان توما تتهم بن غفير بالمسؤولية عن جريمة القتل لأـنه يمنح تراخيص السلاح لليهود لقتل الفلسطينيين

- مقتل شاب من عين ماهل وآخر في عكا

- المظاهرات مستمرة للأسبوع الثامن عشر: لا نريد دولة فاشية

- تقديرات: لن يتم التوصل الى تسوية بالمفاوضات في ديوان الرئيس الإسرائيلي بين المعارضة والائتلاف

- المعارضة ضد بن غفير: الكل أدرك أنه يعتبر بالونا منفوخا ووزيرا للتيك توك

- مصادر في الائتلاف الحكومي: الخلاف بين نتنياهو وبن غفير قد يتدهور

* "هآرتس":

- بحجة الانقلاب على القضاء: حياة المواطنين العرب تتجه الى الهامش ونهاية الاسبوع قتل ثلاثة شبان عرب أحدهم قتله يهودي

- الاحتجاج ضد العنف في المجتمع العربي يتغلغل الى المظاهرات ضد الانقلاب على السلطة

- الحكومة تقرر ارسال بن غفير الى المشاركة في يوم اوروبا بتل ابيب وهو شخصية غير مرغوب بها والاتحاد الأوروبي طلب تغييره ولكن يصر على المشاركة

- مصدر دبلوماسي أوروبي: دبلوماسيون سيقاطعون الحدث بسبب بن غفير لأنه يمتنعون عن لقائه

- الحكومة ستقرر اليوم رصد مبلغ 32 مليون شيقل "لترميم" الموقع الأثري في سبسطية

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

هآرتس: تهديد جديد يواجه "إسرائيل" أكبر من الأزمة القضائية

المكتب الإعلامي بغزة يصدر تصريحاََ صحفياََ هاماََ بخصوص "الشقق المصرية"

فنان بريطاني لهآرتس: اذا كان الحلّ في فلسطين هو زوال "إسرائيل" فليكن..

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل العملية العكسرية في مخيم طولكرم

فصائل فلسطينية تزف الشهيد ديار عمري

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

photo_2023-05-06_17-21-17

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

photo_2023-05-06_17-55-25

حماس تؤكد التزامها وجاهزيتها لتطبيق إعلان الشمل الفلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية