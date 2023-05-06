رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- ثلاثة قتلى نهاية الأسبوع من المجتمع الفلسطيني في الداخل: قتيل كل 32 ساعة والشرطة تعتقل يهوديا قتل الشاب ديار العمري من صندلة

- المستشارة القانونية للحكومة والشاباك يرفضون قانونا لتدخل الأخير في التحقيق بجرائم القتل

- للأسبوع الثامن عشر على التوالي: 390 ألف شخص شاركوا امس بالمظاهرات ضد الانقلاب على الجهاز القضائي

- بن غفير يهدد بعدم التصويت على الميزانية إذا لم تحل الازمة مع نتنياهو

- في الليكود لا يكترثون من تهديد بن غفير لأنه لا يستطيع ترك الائتلاف

- كهرباء حلال للمتدينين ستكلف ملايين الشواقل وسترفع سعر الكهرباء للمستهلك

* "معاريف":

- العنف لا يتوقف وعمليات القتل مستمرة ولا أمل بوقفها

- مقتل الشاب ديار العمري برصاص يهودي بسبب شجار على الشارع

- عضو الكنيست عايدة سليمان توما تتهم بن غفير بالمسؤولية عن جريمة القتل لأـنه يمنح تراخيص السلاح لليهود لقتل الفلسطينيين

- مقتل شاب من عين ماهل وآخر في عكا

- المظاهرات مستمرة للأسبوع الثامن عشر: لا نريد دولة فاشية

- تقديرات: لن يتم التوصل الى تسوية بالمفاوضات في ديوان الرئيس الإسرائيلي بين المعارضة والائتلاف

- المعارضة ضد بن غفير: الكل أدرك أنه يعتبر بالونا منفوخا ووزيرا للتيك توك

- مصادر في الائتلاف الحكومي: الخلاف بين نتنياهو وبن غفير قد يتدهور

* "هآرتس":

- بحجة الانقلاب على القضاء: حياة المواطنين العرب تتجه الى الهامش ونهاية الاسبوع قتل ثلاثة شبان عرب أحدهم قتله يهودي

- الاحتجاج ضد العنف في المجتمع العربي يتغلغل الى المظاهرات ضد الانقلاب على السلطة

- الحكومة تقرر ارسال بن غفير الى المشاركة في يوم اوروبا بتل ابيب وهو شخصية غير مرغوب بها والاتحاد الأوروبي طلب تغييره ولكن يصر على المشاركة

- مصدر دبلوماسي أوروبي: دبلوماسيون سيقاطعون الحدث بسبب بن غفير لأنه يمتنعون عن لقائه

- الحكومة ستقرر اليوم رصد مبلغ 32 مليون شيقل "لترميم" الموقع الأثري في سبسطية