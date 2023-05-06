رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى اغتيال قوات الاحتلال شابين بعد اقتحامها مخيم طولكرم، واعدام مستوطن شابا من صندلة في أراضي الـ48.

كما أبرزت: تشييع جثامين ثلاثة شهداء في نابلس بعد احتجاز دام 55 يوما، واقتلاع وتكسير 285 شجرة زيتون في كفر الديك، وقمع وقفة واعتداء استيطاني بمسافر يطا الناصرة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- شهيدان بمخيم طولكرم وتشييع ثلاثة آخرين في نابلس

- مستوطنون يقتلعون مئات الأشجار في كفر الديك واصابات خلال اعتداءات في عدة مناطق

- خطة لإقامة مستوطنة جديدة في جبل المكبر

- يهودي يقتل فلسطينيا من الداخل الفلسطيني.. المنفذ هاجم الضحية داخل سيارته واضراب في بلدة صندلة اليوم

- مواصلة التظاهرات ضد نتنياهو

- تشارلز الثالث يتوج ملكا على بريطانيا

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يغتال شابين في طولكرم.. بعد احتجاز دام 55 يوما: تشييع جثامين الشهداء عدي وجهاد الشامي ومحمد دبيك في نابلس

- اشتية يعزي باستشهاد الشافعي وخريوش: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم

- حيفا: وقفة إسناد للأسير المريض وليد دقة

- اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لبحث انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا

- مقتل شاب من صندلة على يد مستوطن وآخر على يد مجهولين في عكا ومصابان بحالة خطرة في جسر الزرقاء في أراضي الـ48

- تشارلز الثالث يتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ 1953

* "الأيام":

- جيش الاحتلال يواصل القتل: إعدام شابين خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم طولكرم

- نابلس: تشييع ثلاثة شهداء بعد استرداد جثامينهم

- الناصرة: استشهاد شاب من بلدة صندلة برصاص يهودي

- قناة عبرية: اسرائيل تقرر الإفراج اليوم عن النائب الأردني عماد العدوان

- اقتلاع وتكسير 285 شجرة زيتون في كفر الديك.. مواجهات واصابات في البيرة وكفر قدوم.. قمع وقفة واعتداء استيطاني بمسافر يطا

- الحكومة الاسرائيلية تصوت اليوم على تطوير موقع استيطاني متاخم لقرية سبسطية

- اسرائيل: الآلاف يتظاهرون مجددا احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي