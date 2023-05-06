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إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية يوقع عدة ضحايا

الأحد 07 مايو 2023 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية يوقع عدة ضحايا



وكالات

وقع إطلاق نار في مركز تسوق في ولاية تكساس الأمريكية مع الاشتباه في وقوع عدة ضحايا، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت إدارة الشرطة على تويتر، "الشرطة تتعامل مع حادث في ألين بريميوم أوتليتس. يجري تحقيق نشط. يرجى تجنب المنطقة حتى مزيد من التحديث".

وقال متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة كولين، إن هناك بعض الضحايا في المركز التجاري، وحالتهم غير معروفة.

وأفادت وسائل إعلام نقلاً عن شريف مقاطعة كولين جيم سكينر، إن المسلح تأكد وفاته بعد أن تعامل معه ضباط إنفاذ القانون.

وذكرت وسائل إعلام، أن عدة أشخاص، من بينهم أطفال، يشتبه في إصابتهم أو مقتلهم في إطلاق النار.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعاً في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.

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