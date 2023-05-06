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الاحتلال يهدم مدرسة تحدي 5 الاساسية المختلطة شرق بيت لحم

الأحد 07 مايو 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم مدرسة تحدي 5 الاساسية المختلطة شرق بيت لحم



رام الله / سما /

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مدرسة تحدي 5 الأساسية بمنطقة "جيب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم.

وتضم المدرسة نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم عام 2017 قبل أن تبنى من جديد في العام ذاته.

وتقع على مساحة 8 دونمات تبرع بها أفراد من عشيرة الزواهرة، بأوراق ثبوتية مسجلة في "الطابو"، وبنيت من الطوب والصفيح، وتخدم طلبة من مناطق جيب الذيب، والزواهرة، والوحش، وابو محيميد.

وبينت التربية والتعليم أن جريمة هدم المدرسة البشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت "التربية" المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية؛ تحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية في ظل تصاعد هذه الانتهاكات.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة التعليم في كافة الأماكن والمناطق؛ تأكيدا على ضمان الحق في التعليم لجميع الطلبة، وتعزيز مقومات صمود وثبات أبناء شعبنا على أرضه.

يشار إلى أن المدرسة تخدم الصفوف من الأول وحتى الرابع وتستهدف 60 من الطلبة.

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