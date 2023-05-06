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الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة

السبت 06 مايو 2023 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة



غزة/سما/

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت6/5/2023م، عن طبيعة الحالة الجوية الفلسطينية المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال العلامي خلال صفحته بموقع "فيس بوك":" إن انخفاضات قليلة إضافية من المتوقع أن تطرأ على درجات الحرارة بدءا من يوم غدٍ الأحد وتمتد ليوم الأثنين".

وأضاف:" أن الانخفاض على درجات الحرارة خلال يومي الأحد والاثنين تكون فيها الأجواء ربيعية مثالية ومنعشة خلال ساعات النهار، وتميل للبرودة ليلاً".

وبشأن هطول الأمطار، بين الراصد العلامي أن زخات محلية من الأمطار قد تهطل ضمن نطاقات محدودة.

#غزة #فلسطين

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