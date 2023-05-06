  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غداً- قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية

السبت 06 مايو 2023 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً- قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية



القاهرة/سما/

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، بأن قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قد يتم اتخاذه يوم الأحد، في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية المنظمة.


وقال رشدي ردا على سؤال عما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في اجتماع الأحد: "القرار (بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية) يمكن اتخاذه. هذه القضية قيد النظر. يمكن اتخاذ القرار غدا ... سيشارك جميع أعضاء (المنظمة) في هذه القضية، الاجتماع الوزاري".


ويبحث الاجتماع ملف رفع تعليق مقعد سوريا في الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في العاصمة السعودية، الرياض، في 19 مايو/ أيار الجاري.



وأوضح أبو الغيط، أن ذلك يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق (بين الدول الأعضاء في الجامعة)، وبعد ذلك تُقدم دعوة إلى سوريا، عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية.


وتوقع أبو الغيط موعد عودة سوريا، وقال في رده عما إذا كان يتوقع عودتها في قمة الرياض: "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدًا أن يحدث".


وتأتي هذه التصريحات وغيرها من التصريحات لمسؤولين عرب، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى مقعدها في جامعة الدول العربية، الذي تم تجميده على خلفية الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.

#القاهرة #الجامعة العربية

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإدارة الأمريكية على مناقشات تطوير حقل غاز "مارين" قبالة سواحل غزة

بالصور.. شهيدان بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمخيم نور شمس

صحيفة عبرية: طقوس "ضرب العقارات" في غزة لن تردع حماس

اسعار العملات في فلسطين اليوم السبت

معاريف: غزة تلقن كل حكومات "إسرائيل" درساً في قيود القوة

هآرتس: تهديد جديد يواجه "إسرائيل" أكبر من الأزمة القضائية

نأمل بتطبيع قريب مع السعودية..هنغبي: حماس تلعب لعبة مزدوجة وسنحافظ على قوة الردع ضدها

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-06_17-21-17

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

photo_2023-05-06_17-55-25

حماس تؤكد التزامها وجاهزيتها لتطبيق إعلان الشمل الفلسطيني

مشروع قانون بالكونغرس لمنع "إسرائيل" من استخدام المساعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان

photo_2023-05-06_15-09-46

هآرتس: تهديد جديد يواجه "إسرائيل" أكبر من الأزمة القضائية

GettyImages-1091203286

قلق أمريكي من تهور إسرائيلي ضد إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية