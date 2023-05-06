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حيفا: وقفة إسناد للأسير المريض وليد دقة

السبت 06 مايو 2023 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حيفا: وقفة إسناد للأسير المريض وليد دقة



حيفا/سما/

 نُظمت مساء اليوم السبت، وقفة إسناد للأسير المريض وليد دقة، في ساحة الأسير بمدينة حيفا، وذلك بدعوة من عائلة الأسير.

ورفع المشاركون في الوقفة صورا للأسير دقة، وشعارات تطالب بحريته وإطلاق سراحه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحرية للأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الأسير دقة، مصاب بسرطان نادر في نخاع العظم، وخضع في 12 نيسان/ أبريل الماضي لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى، ويعاني من وجود التهاب وتلوث في رئته اليسرى، إضافة لشعوره بأعراض هزال، وعدم قدرته على النطق بشكل جيد.

والأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، اعتقل في 25 آذار/ مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه، هم: إبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، وإبراهيم بيادسة.

وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره: "الزمن الموازي"، و"يوميات المقاومة في مخيم جنين"، و"صهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت".

#حيفا #وليد دقة

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