الفريق جبر: نواجه حكومة يمينية متطرفة ما يتطلب نبذ أي خلافات

جنين/سما/

قال مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن، الفريق الحاج إسماعيل جبر، إننا نواجه حكومة إسرائيلية يمينة متطرفة هدفها القتل وارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا، ما يتطلب من الجميع توحيد كافة الجهود وتعزيز الجبهة الداخلية ونبذ أي خلافات لمواجهة المؤامرات الإسرائيلية.

وأكد الفريق جبر خلال لقائه محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ومدراء الأجهزة الأمنيّة في جنين بدار المحافظة، اليوم السبت، بحضور منسق شؤون المحافظات موفق دراغمة، وقادة الأجهزة الأمنيّة، تعليمات الرئيس محمود عباس بإستمرار العمل على توفير الأمن والأمان والسلم الأهلي للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم.

ونقل، تحيات الرئيس عباس وتقديره لمحافظة جنين الصامدة في وجه جرائم الإحتلال الإسرائيلي والإعتداءات اليومية، واستمع إلى إحتياجات الأجهزة الأمنيّة ورؤيتها لتحقيق أهدافها في بسط النظام وسيادة القانون.

بدوره، ثمن المحافظ الرجوب دور القيادة في متابعة كافة القضايا والتواصل الدائم والسعي لبسط سيادة القانون والأمن العام.