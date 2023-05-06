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اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث إنتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا

السبت 06 مايو 2023 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث إنتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا



القاهرة/سما/

 أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة، سيعقد يوم غد الأحد، إجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وإنتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير العكلوك في تصريح لـ"وفا"، اليوم السبت، إن الاجتماع يأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس إلى هجمة شرسة تشنها دولة الإحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي، وما يجري في المسجد الأقصى من إنتهاكات يومية وما جرى في مصلى باب الرحمة من إنتهاك صارخ وإقتحامه عدة مرات والإستيلاء على محتوياته بهدف السيطرة عليه وفرض السيادة الإسرائيلية ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وأشار إلى أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، سيطلع المجلس على الإنتهاكات والجرائم والحصار الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء شعبنا وعلى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

#الجامعة العربية

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