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مشروع قانون بالكونغرس لمنع "إسرائيل" من استخدام المساعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان

السبت 06 مايو 2023 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشروع قانون بالكونغرس لمنع "إسرائيل" من استخدام المساعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان



واشنطن/سما/

أعادت النائبة في مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس" بيتي ماكولوم، طرح مشروع قانون لمجلس النواب، يمنع تقديم المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا المشروع، بدعم من قائمة متزايدة من منظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية، و17 من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي.

وسيتضمن مشروع القانون الذي يدعى "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي" المساءلة عن استخدام أموال دافع الضرائب الأمريكي.

وقالت النائبة ماكولوم، في بيان: إن "الولايات المتحدة تقدم مليارات الدولارات من المساعدات لحكومة إسرائيل كل عام، ويجب أن توجه تلك الدولارات نحو أمن إسرائيل، وليس نحو الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتسبب الضرر".

ووفقًا للبيان "يحظر التشريع على الحكومة الإسرائيلية استخدام دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية للاحتجاز العسكري أو الإساءة أو المعاملة السيئة للأطفال الفلسطينيين في الاعتقال العسكري، أو مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية، أو أي مساعدة أو دعم لضم أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني العالمي".

ويدعم مشروع القانون النواب دون باير، آيانا بريسلي، رشيدة طليب، دونالد باين جونيور، بوني واتسون كولمان، إلهان عمر، راؤول جريجالفا، جمال بومان، مارك بوكان، كوري بوش، براميلا غايابال، جيسوس “تشوي” غارسيا، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، باربرا لي والنائبة سمر لي، إضافة إلى راعية مشروع القانون ماكولوم.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، الممول الأكبر مالياً في العالم لـ"إسرائيل"، حيث أقرت للعام 2023 الحالي مساعدات مالية لها بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي.

#اسرائيل #المساعدات الامريكية

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