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زوجة وليد دقة تنفي نقل الأسير إلى مستشفى "سوروكا"

السبت 06 مايو 2023 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة وليد دقة تنفي نقل الأسير إلى مستشفى "سوروكا"



رام الله/سما/

نفت زوجة الأسير وليد دقة، اليوم السبت، الانباء المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن نقل زوجها إلى مستشفى "سوروكا".

وأكدت زوجة الأسير، لـ"إذاعة صوت القدس المحلية": أن الأسير موجود في مستشفى "برزلاي"، داعية إلى التحري في نقل الأخبار عبر صفحتها الشخصية بسبب التقييد على صفحة الحملة.

ويُشار إلى أن الأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، اعتقل في 25 آذار/ مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه، هم: إبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، وإبراهيم بيادسة.

جدير ذكره أن الأسير دقة خلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره: "الزمن الموازي"، و"يوميات المقاومة في مخيم جنين"، و"صهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت".

#زوجة الاسير وليد دقة

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