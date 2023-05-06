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مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت

السبت 06 مايو 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت



سلفيت/سما/

أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير 258 غرسة زيتون، في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن تيسير علي أحمد.

وقال أحمد إن المستوطنين أقدموا على اقتلاع وتكسير اشتال زيتون في أرضه المعروفة بـ"ديرية" الواقعة غرب البلدة، مضيفا أنه يعمل على استصلاح أرضه التي تقدر مساحتها بـ17 دونما منذ 4 سنوات، وقام بزراعتها بنحو 450 غرسة، تتراوح أعمارها ما بين 5 - 10 سنوات.

وأضاف أن الكلفة المادية لاستصلاح أرضه بلغت نحو 70 ألف شيقل، وبلمح البصر أقتلع المستوطنون جزءا منها، مشيرا الى أنه سيعيد زراعتها مرة أخرى، ولن يترك أرضه لهم.

وأوضح أن اعتداءات المستوطنين لا تتوقف عند اقتلاع غرس الزيتون، بل تطال أنابيب المياه التي تغذي الأشجار، وتكسير 7 أشجار تعود ملكيتها لشقيقه حسن.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل إن عملية اقتلاع الأشجار من قبل المستوطنين تندرج في إطار المخططات الاسرائيلية الرامية للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية، وبناء المزيد من المستوطنات.

#سلفيت

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