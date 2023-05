بايدن يتحدث عن تقدمه بالسن.. وفيديو لـ"زلة لسان" جديدة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن (80 عاما)، والذي يسعى لولاية ثانية في عام 2024، في مقابلة أذيعت، الجمعة، إن تقدمه في السن جلب له حكمة وفيرة.

وصرّح بايدن في أول مقابلة له منذ إطلاق حملته الأسبوع الماضي رسميا لصحفية في قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية: "لقد اكتسبت مقدارا كبيرا من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس".

وأضاف بايدن، وهو ديمقراطي سيبلغ 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية: "أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح للمنصب (الرئاسة). وأعتقد أنني أثبتت أنني كنت مشرّفا وكفؤا أيضا".

ونادرا ما يتطرّق جو بايدن إلى مسألة سنّه التي تعتبر عائقه الرئيسي لدى الناخبين.

وفي العام 2024، قد يواجه مجددا الجمهوري دونالد ترامب البالغ الآن 76 عاما، في السباق إلى البيت الأبيض.

زلة لسان جديدة صححها على الفور

وخلال المقابلة، حث بايدن على الحيلولة دون فوز الرئيس الأسبق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وقال بايدن خلال المقابلة: "لا يمكننا أن ندع أوباما.. لا يمكننا أن ندع الرجل الذي كان رئيسا قبل 4 سنوات، يفوز بهذه الانتخابات ويصبح رئيسا مرة أخرى"، في إشارة إلى سلفه دونالد ترامب.

وعندما سئل عن جوانب اختلافه عن ترامب، أجاب بايدن أنه يختلف عنه "في كل شيء".

وتولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة من عام 2009 إلى عام 2017، لولايتين متتاليتين، ولم يكن بإمكانه الترشح لولاية جديدة. وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.

Q: "You talk about fighting for the soul of America, but...hate crimes are on the rise, random acts of gun violence, women are under attack—"



Biden's staffer interrupts, but he answers anyway by starting to say "we can't let Obama" be president again. pic.twitter.com/bue27GSz1S