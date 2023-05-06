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اشتية يدعو رجال الأعمال الفلسطينيين في المهجر إلى الاستثمار في وطنهم

السبت 06 مايو 2023 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو رجال الأعمال الفلسطينيين في المهجر إلى الاستثمار في وطنهم



رام الله/سما/

 دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، رجال الاعمال الفلسطينيين في المهجر والعرب الى الاستثمار في فلسطين، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لهم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت، في رام الله، رجل الاعمال حماد الحرازين المقيم في دولة الإمارات، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وقال اشتية: رجل الأعمال الفلسطيني الحرازين يعد نموذجا للإنسان المعطاء المحب لوطنه، والذي لم يبخل في يوم من الأيام بدعم أبناء شعبه، لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم.

وأعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه الحرازين من خلال الأعمال الخيرية وإقامة المشاريع في وطنه فلسطين والتي بلغ عددها 27 مشروعا تعليميا وصحيا.

وشدد اشتية على أهمية ودور الدعم والاستثمارات التي يقدمها أبناء شعبنا في المهجر لوطنهم، لما يشكل ذلك من تعزيز لصمود أبناء شعبنا، والتخفيف من معاناتهم.

بدوره، أطلع الحرازين، رئيس الوزراء على الخطط والمشاريع الجديدة التي سيقوم بها في فلسطين، مؤكدا أن استثماره في وطنه لم يكن في يوم من الأيام من أجل الاعمال والربح بل لدعم أبناء شعبه.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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