هتافات لمحمد الضيف في طولكرم

طولكرم/سما/

هتف مشيعو جثماني الشهيدين صلاح الشافعي وحمزة خريوش في طولكرم للمقاومة وقائد أركانها محمد الضيف. ومن هتافات المشيِّعين "احنا رجال محمد ضيف، يما محلا الشهادة، يا شهيد إرتاح إرتاح واحنا نواصل الكفاح، في سبيل الله نمضي، باب الأقصى من حديد". <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>

وارتقى في ساعات الصباح الشهيدين سامر صلاح الشافعي 22 عامًا وحمزة جميل خريوش 22 عامًا خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة حاصرت المنزل الذي كانا يتواجدان فيه.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تنكيل جنود الاحتلال بجثمان أحد الشهداء وتمزيق ملابسه بطريقة وحشية.

كما أعلنت مجموعات مقاتلة في طولكرم منها كتيبة طولكرم – الرد السريع، تصديها للاقتحام وإمطار قوات الاحتلال بزخات من الرصاص. إذاعة جيش الاحتلال قالت إن الجيش اغتال المشتبه بهما في عملية إطلاق النار على مستوطنة "أفني حيفتس" قبل أربعة أيام.