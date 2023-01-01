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المدلل: دماء شهداء طولكرم ستبقى لعنة تلاحق الاحتلال وتقض مضجعه

السبت 06 مايو 2023 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدلل: دماء شهداء طولكرم ستبقى لعنة تلاحق الاحتلال وتقض مضجعه



غزة/سما/

أكد عضـو المكـتب السيـاسـي لحـركـة الجـهـاد الإسـلامي د. أحمد المدلل أن دماء شهداء طولكرم الطاهرة ستبقى لعنة تلاحق الاحتلال وتقض مضجعه.

وقال المدلل في تصريح له رداً على اغتيال مقاومين في طولكرم صباح اليوم السبت: " الاحتلال يُحاول من جريمة طولكرم أن يُعيد قوة ردعه التي تراجعت كثيرًا أمام قوة المقاومة"، مؤكداً أن الاحتلال لا يمكن أن يعيش لحظة بأمن واستقرار على أرض فلسطين.

وأشار القيادي المدلل الى أن الروح الوثابة التي يمتلكها الشهداء هي التي تجعل مد المقاومة مستمر في الضفة وتدفع بمئات الشباب للالتحاق فيها، لافتاً الى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين تجعل المقاومة حية في وجهه.

وتابع يقول: "لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتراجع عن مقاومة الاحتلال طالما هناك اعتداءات صهيونية متواصلة، وأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين تزيدنا اصرارًا على الثأر لدماء الشهداء والتمسك بالمقاومة".

ولفت القيادي المدلل الى أن ما يُوحد الشعب الفلسطيني حالة القتال المستمرة على أرض فلسطين.

#غزة #احمد المدلل #طولكرم

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