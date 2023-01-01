إجلاء 13 ألف شخص غرب كندا بسبب حرائق الغابات

وكالات / سما /

تسببت درجات الحرارة المرتفعة والرياح في إشعال 78 حريقا هائلا في مقاطعة ألبرتا غرب كندا، ما أجبر السلطات المحلية على إجلاء 13 ألف شخص من المنطقة.

وقالت كريستي تاكر المسؤولة في مركز إخماد حرائق الغابات في ألبرتا، إنه "منذ الجمعة، تم إجلاء أكثر من 13 ألف شخص من السكان في مقاطعة ألبرتا".

وأضافت تاكر، في مؤتمر صحفي، أن "الأخبار يمكن أن تزداد سوءًا لأن المقاطعة أصبحت عبارة عن صندوق بارود".

وأوضحت: "نتوقع طقسًا حارًا للغاية ورياحًا قوية للغاية، خاصة في النصف الشمالي من المقاطعة، وهذا ليس جيدًا لأنه يساهم في إشعال المزيد من حرائق الغابات النشطة للغاية".

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع وفيات.