  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بعدد من السرقات في ضواحي القدس

السبت 06 مايو 2023 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مشتبه فيه بعدد من السرقات في ضواحي القدس



القدس المحتلة / سما /

ألقت الشرطة، اليوم السبت٫ القبض  على مشتبه فيه بعدة عمليات سرقة طالت عدة ورش بناء وسرقة محتويات سيارات في مناطق مختلفة في شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة أنه وبعد تلقي شكاوي من قبل مواطنين حول قيام مجهولين بسرقة عدة للبناء وكوابل كهربائية وادوات اخرى وتحطيم مركبات وسرقة محتوياتها ،على الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري لمعرفة الفاعل. 

واضافت ، وبعد اجراءات البحث والتحري من قبل المباحث العامة تم تحديد هوية المشتبه فيه وهو من ذوي السوابق بمثل هذه القضايا ومتواجد داخل منزله ، وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة لمنزله تحركت قوة  من الشرطة والقت القبض عليه وبسماع اقوله افاد بقيامة بهذه السرقات والتصرف بها، علما انه مطلوب بعدة قضايا وصادر بحقه مذكرات احضار للنيابة .

#الشرطة #القدس #السرقات

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإدارة الأمريكية على مناقشات تطوير حقل غاز "مارين" قبالة سواحل غزة

صحيفة عبرية: طقوس "ضرب العقارات" في غزة لن تردع حماس

هل تفجر "مسيرة الأعلام" مواجهة جديدة مع غزة؟

اسعار العملات في فلسطين اليوم السبت

يديعوت: غزة والحليب يعريان نتنياهو

معاريف: غزة تلقن كل حكومات "إسرائيل" درساً في قيود القوة

صورة: وفاة حسناء الموساد سارقة الخرائط المزورة للسد العالي

الأخبار الرئيسية

بن غفير يطالب بدور رئيسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بغزة

شهيدي طولكرم

الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الاشتباك مع شهيدي طولكرم

مسيرة الأعلام

قناة عبرية: مسيرة الأعلام ستُقام هذا العام كما هو مُخطط لها

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل العملية العكسرية في مخيم طولكرم

الردع

قناة عبرية: إجراءات يجب على إسرائيل اتخاذها لاستعادة الردع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية