الشرطة تقبض على مشتبه فيه بعدد من السرقات في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

ألقت الشرطة، اليوم السبت٫ القبض على مشتبه فيه بعدة عمليات سرقة طالت عدة ورش بناء وسرقة محتويات سيارات في مناطق مختلفة في شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة أنه وبعد تلقي شكاوي من قبل مواطنين حول قيام مجهولين بسرقة عدة للبناء وكوابل كهربائية وادوات اخرى وتحطيم مركبات وسرقة محتوياتها ،على الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري لمعرفة الفاعل.

واضافت ، وبعد اجراءات البحث والتحري من قبل المباحث العامة تم تحديد هوية المشتبه فيه وهو من ذوي السوابق بمثل هذه القضايا ومتواجد داخل منزله ، وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة لمنزله تحركت قوة من الشرطة والقت القبض عليه وبسماع اقوله افاد بقيامة بهذه السرقات والتصرف بها، علما انه مطلوب بعدة قضايا وصادر بحقه مذكرات احضار للنيابة .