  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشاباك": حماس المسؤولة عن تحفيز "الذئاب المنفردة" بالضفة

السبت 06 مايو 2023 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك": حماس المسؤولة عن تحفيز "الذئاب المنفردة" بالضفة



القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي أن حركة حماس تشرف على آلة تحريض كبيرة هدفها تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وقال الشاباك في تقرير نشرته القناة 13 العبرية: "حماس تقود حملة تحريض كبيرة لتنفيذ عمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي من خلال إنشاء فيديوهات تدريبية لتنفيذ العملية وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأشار إلى أن حماس تقود حملة تحريض منظمة ومكثفة الغرض منها تحفيز الشباب الفلسطيني على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية وداخل العمق الإسرائيلي.

واعتبر الجهاز أن الذئب المنفرد الذي يخرج لتنفيذ عمليات من الصعب تحديد مكانه أو الهدف الذي يسعى إليه.

وأوضح أن حماس تراقب الحالة المزاجية للجمهور الإسرائيلي وتعمل على استغلال الأحداث الداخلية لإيصال رسائل التحريض والتهديد بشكل مؤثر.

ونوه الشاباك بأن حماس تمتلك منظومة واسعة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنصات المختلفة وجيش إلكتروني من الشباب، وتنجح في نشر تحريض واسع مع الاستفادة من المساحة التي تسمح بها الشبكات الاجتماعية.

وبحسب الشاباك، تعمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على إحباط عمليات التحريض المستمرة من قبل حماس، وإغلاق القنوات والمنصات التي يتم بث مشاهد التحريض عبرها.

#حماس #الذئاب المنفردة #الشاباك #الضفة الغربية #المستوطنين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإدارة الأمريكية على مناقشات تطوير حقل غاز "مارين" قبالة سواحل غزة

صحيفة عبرية: طقوس "ضرب العقارات" في غزة لن تردع حماس

هل تفجر "مسيرة الأعلام" مواجهة جديدة مع غزة؟

اسعار العملات في فلسطين اليوم السبت

يديعوت: غزة والحليب يعريان نتنياهو

معاريف: غزة تلقن كل حكومات "إسرائيل" درساً في قيود القوة

تهديد من غزة يمثل تحدياً لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

شهيدي طولكرم

الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الاشتباك مع شهيدي طولكرم

مسيرة الأعلام

قناة عبرية: مسيرة الأعلام ستُقام هذا العام كما هو مُخطط لها

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل العملية العكسرية في مخيم طولكرم

الردع

قناة عبرية: إجراءات يجب على إسرائيل اتخاذها لاستعادة الردع

بالصور.. شهيدان بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمخيم نور شمس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية