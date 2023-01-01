اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم

رام الله / سما /

عزى رئيس الوزراء محمد اشتية ذوي الشهيدين سامر الشافعي، وحمزة خريوش، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الشهيدين الشافعي وخريوش هما ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا، حيث يمارسون جرائمهم المتنقلة بإعدامات ميدانية، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية، والشرائع الإنسانية؛ وتستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو، والإبادة الجماعية.

وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم المروعة، معتبرا استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه ناجما عن غياب المعايير الدولية الموحدة، وشعور الجناة بالإفلات من العقاب.