  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انطلاق مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

السبت 06 مايو 2023 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا



وكالات / سما /

انطلقت اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن مراسم تتويج تشارلز الثالث رسميًا ملكا على بريطانيا، ليصبح الملك الـ40، خلفا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد 70 عاما وماتت قبل 7 أشهر عن عمر96 عاما.

وبعد وصول الموكب الملكي من قصر باكنغهام وبحضور عالمي لقادة ورؤساء حكومات وممثلي دول الكومنولث وكبار الشخصيات، تجرى مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن بطقوس مسيحية تستغرق ساعتين برئاسة أسقف كانتربري جاسن ويلبي، وهو تقليد متوارث من ألف عام عن أسلاف الملك وعددهم 39 تُوّجوا في كنيسة ويستمنستر منذ عام 1066.

ويستمر التتويج 3 أيام، وتشمل احتفالا موسيقيا في قصر قلعة ويندسور غرب لندن مساء غد الأحد. وستجرى المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، وستكون المراسم عبارة عن محطات وإجراءات تُختتم بالتنصيب والجلوس على العرش، وهي تُحْيِي تقاليد ملكية عريقة عمرها نحو ألف عام. كما سيتم تنصيب الملكة القرينة كاميلا ولكن ضمن مراسم أكثر بساطة.

#بريطانيا #تشارلز الثالث #لندن #الملكة إليزابيث الثانية

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإدارة الأمريكية على مناقشات تطوير حقل غاز "مارين" قبالة سواحل غزة

صحيفة عبرية: طقوس "ضرب العقارات" في غزة لن تردع حماس

هل تفجر "مسيرة الأعلام" مواجهة جديدة مع غزة؟

اسعار العملات في فلسطين اليوم السبت

يديعوت: غزة والحليب يعريان نتنياهو

معاريف: غزة تلقن كل حكومات "إسرائيل" درساً في قيود القوة

تهديد من غزة يمثل تحدياً لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

شهيدي طولكرم

الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الاشتباك مع شهيدي طولكرم

مسيرة الأعلام

قناة عبرية: مسيرة الأعلام ستُقام هذا العام كما هو مُخطط لها

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل العملية العكسرية في مخيم طولكرم

الردع

قناة عبرية: إجراءات يجب على إسرائيل اتخاذها لاستعادة الردع

بالصور.. شهيدان بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمخيم نور شمس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية