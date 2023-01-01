انطلاق مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

وكالات / سما /

انطلقت اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن مراسم تتويج تشارلز الثالث رسميًا ملكا على بريطانيا، ليصبح الملك الـ40، خلفا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد 70 عاما وماتت قبل 7 أشهر عن عمر96 عاما.

وبعد وصول الموكب الملكي من قصر باكنغهام وبحضور عالمي لقادة ورؤساء حكومات وممثلي دول الكومنولث وكبار الشخصيات، تجرى مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن بطقوس مسيحية تستغرق ساعتين برئاسة أسقف كانتربري جاسن ويلبي، وهو تقليد متوارث من ألف عام عن أسلاف الملك وعددهم 39 تُوّجوا في كنيسة ويستمنستر منذ عام 1066.

ويستمر التتويج 3 أيام، وتشمل احتفالا موسيقيا في قصر قلعة ويندسور غرب لندن مساء غد الأحد. وستجرى المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، وستكون المراسم عبارة عن محطات وإجراءات تُختتم بالتنصيب والجلوس على العرش، وهي تُحْيِي تقاليد ملكية عريقة عمرها نحو ألف عام. كما سيتم تنصيب الملكة القرينة كاميلا ولكن ضمن مراسم أكثر بساطة.