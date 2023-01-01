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الاحتلال يقمع فعالية ضد الاستيطان جنوب الخليل

السبت 06 مايو 2023 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة بالاستيطان، واعتداءات المستوطنين المتكررة على أهالي ومراعي منطقة مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت لتفريق المشاركين في الفعالية، وتوفير الحماية للمستوطنين للوصول الى مراعي القرية.

كما عملت قوات الاحتلال على احتجاز الصحفيين وعرقلة وصولهم الى مكان الفعالية، واحتجزت سائق وكالة "وفا" أحمد قزاز.

الجدير بالذكر، ان قوات الاحتلال والمستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم ضد سكان مسافر يطا، منها مهاجمة الرعاة وسرقة أغنامهم، وقتل عدد منها في ظل حماية قوات الاحتلال.

#الخليل #الاحتلال #الاستيطان

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