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قناة عبرية: مسيرة الأعلام ستُقام هذا العام كما هو مُخطط لها

السبت 06 مايو 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: مسيرة الأعلام ستُقام هذا العام كما هو مُخطط لها



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت ، أن مسيرة الأعلام "الإسرائيلية" لهذا العام ستقام كما هو مُخطط لها، وستبدأ من حي باب العامود حتى حي المغاربة بالقدس المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية: في ظل عدم وجود إنذارات لدى المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" تتعلق بالإضرار بمسيرة الأعلام التي ستجري بعد 9 أيام في القدس المحتلة؛ إلا أنها ستجري كما هي انطلاقاً من باب العامود مروراً بالحي الإسلامي حتى باب المغاربة".

وأضافت: "مسيرة "الأعلام" التي ينظمها اليمين الصهيوني، ستجري كما هو مخطط له، حيث سيبدأ من باب العامود، مروراً بالحي الاسلامي إلى حي المغاربة، حيث سيحتفل هناك المستوطنون على إنقاضه في ساحة ما يسمى بـ"الحائط الغربي" بذكرى احتلال مدينة القدس عام 67".

#قناة عبرية #مسيرة الأعلام #اسرائيل #القدس #باب العامود #باب المغاربة

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