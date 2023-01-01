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حماس : الاحتلال يواصل جرائمه ضد شعبنا

السبت 06 مايو 2023 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : الاحتلال يواصل جرائمه ضد شعبنا



غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن جريمة الاحتلال في مخيم طولكرم صباح اليوم لن تمر دون رد من شعبنا الفلسطيني ومقاومته.


وأضاف في تصريح وصل سما "سنستمر في معركة الدفاع عن المقدسات والقتال من أجل انتزاع حرية شعبنا".


وأوضح قاسم، أن الحكومة الاسرائيلية بسياستها النازية مصرة على تفجير الأوضاع بمواصلة عدوانها ضد الأرض والإنسان والمقدسات، مشددًا على أن هذه الجرائم لن توقف المد الثوري المتعاظم في الضفة الغربية بل ستزيد الثورة اشتعالا.


ونعى الناطق باسم حركة حماس، الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي، اللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.


ولفت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يصعّد من إرهابه ضد شعبنا الفلسطيني، عبر تكرار عدوانه بالاغتيالات للشبان في الضفة الغربية المحتلة.

#حماس #الاحتلال

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